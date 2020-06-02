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Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-06-02 15:39:37 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 5 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

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