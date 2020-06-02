Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 5 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak
ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 5 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 5 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.