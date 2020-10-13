Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 17 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak
ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 17 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Ekim'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 17 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2017'de inşa edilmişti.