Cezayir'den yola çıkan doğal gazi gemisi Türkiye'ye ulaştı
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre; Cezayir'den yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 31 Aralık'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün sabah saat 08.40'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
138 bin 89 metreküp kapasiteli
Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli, Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.