  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cezayir'den Fransa'ya flaş çağrı: Özür dile ve tazminat öde!
Dünya

Cezayir'den Fransa'ya flaş çağrı: Özür dile ve tazminat öde!

Cezayir'de faaliyet gösteren Barış Toplumu Hareketi, Fransa'nın sömürge dönemi uygulamaları için Cezayir'den özür dilemesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:55:00 -
Cezayir'den Fransa'ya flaş çağrı: Özür dile ve tazminat öde!

Cezayir'de ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), Fransa'nın sömürge dönemi nedeniyle özür dilemesi ve tazminat ödemesini istedi.

MSP Başkanı Abdurrezzak Mukri, yerel seçim kampanyası kapsamında el-Beyad vilayetinde düzenlenen mitingde, "Biz bağımsızlık döneminin nesli olarak tarihi unutmayacağız, onu yeni nesillere aktaracağız ve Fransa'nın suçlarını anlatacağız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cezayir tarihine hakaret ederek aşırı sağa hizmet etmek istediğini belirten Mukri, "Ancak bu olay, onların aleyhine gelişti ve tüm planları suya düştü" diye konuştu.

Mukri, "(Fransa'nın) tüm Cezayirlilerden özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerekir. Bu olana kadar peşini bırakmayacağız." dedi.

Cezayir ve Fransa ilişkilerinde "sömürge dönemi" gerginliği

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş ve Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı:

"Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor."

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

Cezayir'in Fransa'ya karşı 1954 yılında başlattığı ve 1962 yılına kadar süren bağımsızlık mücadelesinde 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

Fransa, Afrika'daki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneği olan Cezayir'deki suçlarını hala resmen tanımıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...
Ekonomi

‘Doları olanın serveti mum gibi eriyecek’ diyen Necmettin Batırel'den yeni çıkış: Önümüzdeki hafta çok büyük...

Önceki günlerde doların düşeceğini ifade eden ekonomist Necmettin Batırel, önümüzdeki hafta çok önemli bir gelişmenin yaşanacağını söyledi...
Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor
Sağlık

Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor

Faydası saymakla bitmeyen sakızın da fazlası zarar. İngiltere'de yedi saat boyunca sakız çiğneyen kadının çenesi hasar gördü ve ameliyat olm..
Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu
Ekonomi

Milyonlar bekliyor! Asgari ücrette konuşulan rakamlar belli oldu

Milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücretin belirlenmesine kısa bir süre kala beklentiler giderek yükseldi. Asgari ücret zam tahmin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay