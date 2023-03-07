Cezayir’den Fas’a harita tepkisi

Cezayir resmi haber ajansı APS’de, Fas kraliyet makamlarına yakın olduğu iddia edilen ve adı zikredilmeden Maroc Hebdo dergisine işaret edilerek, “Şehitlerin kanlarıyla sulanmış toprakların bir zerresine el uzatanların vay haline” başlığını taşıyan bir makale yayımlandı.

Fas krallığının ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle halkın dikkatlerini başka yöne çevirmeye çalışmayla suçlandığı makalede, kendisine yakın bazı medya organlarını Cezayir’e yönelik provakatif yayınlar yapma noktasında Rabat yönetimine tepki gösterildi.

Makalede, medya organlarında yayımlanan içeriğin profesyonellikten yoksun olduğuna vurgu yapılarak, “Şehit kanlarıyla sulanmış Cezayir topraklarının yapay sınırlar belirleyen Fas krallığının” parçası olarak gösterilmesinin Fas’ın “yayılmacı politikalarının” bir ürünü olduğu kaydedildi.

Fas Kraliyet Belgeleri Dairesi Müdürü Behice Simu’nun da yakın zamanda Cezayir topraklarının bir kısmının Fas toprakları olduğu yönündeki iddiası hatırlatılan makalede, Cezayir’e yönelik bu “kara propaganda” kaynaklarının Fas Krallığı’ndan talimat aldığı ifade edildi.

Makalede, Fas’ın “yayılmacı politikalarının” ne kardeşlik hukukuyla ne de tarihsel gerçeklikle örtüşmediğine dikkat çekilerek, Rabat yönetiminin bu “patolojik yaklaşımının” Mağrip bölgesinde birlik ve bütünlüğe yönelik tüm çaba ve girişimleri engellediği vurgulandı.

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Fas’ın sadece Cezayir ya da diğer Mağrip ülkelerinin topraklarında değil sömürgecilikten kurtulan bir çok Afrika ülkesinin topraklarında da gözü olduğu ifade edilen makalede, Fas anayasasında yer alan “gerçek sınırlar” kavramının komşu ülke topraklarının ele geçirilmesi hedefi taşıdığı kaydedildi.

Makalede, Fas’ın Batı Sahra’yı “işgal” ettiği, Moritanya’nın bağımsızlığını yayılmacı politikalar nedeniyle geç tanıdığı ve Cezayir ile 1963 yılında başlattığı Rimal savaşıyla Cezayir topraklarını ele geçirmeye çalıştığı belirtilerek, Rabat yönetimi, bugün de “provokatif eylemlerde bulunarak” ülkede yaşanan karmaşa nedeniyle iç kamuoyunun ilgisini başka noktalara çekmeye çalışmakla suçlandı.

“Bu provokasyonların gerekçeleri ne olursa olsun Cezayirliler, milyonlarca şehidin kanlarıyla sulayarak özgürleştirdiği topraklarına elini uzatan Fas’ın ülkeleri için beslediği gizli ve köklü düşmanlığın boyutunu bugün her zamankinden daha fazla anlıyor.” ifadelerine yer verilen makalede, “Şehitlerin kanıyla sulanmış toprakların bir zerresine el uzatanların vay haline.” denildi.

Fas ve Fransa merkezli Fransızca yayımlanan haftalık Maroc Hebdo dergisinin 2-8 Mart tarihli çıkan 1476’ncı sayısının kapak sayfasında “Fas ile Cezayir arasındaki hata elması” başlığıyla yer alan haritada, Batı Sahra’nın yanı sıra, Cezayir’in Beşar, Tinduf ve Adrar vilayetlerinin yer aldığı Doğu Sahra bölgesi de Fas’ın toprakları olarak gösterilmişti.

Fas Kraliyet Belgeleri Dairesi Müdürü Simu da geçen ay Fas resmi haber ajansı MAP tarafından düzenlenen bir programda, Batı Sahra’nın yanı sıra Cezayir’e ait Doğu Sahra bölgesinin de Fas’ın toprakları olduğunu iddia etmişti.