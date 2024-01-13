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Dünya Cezayir'den ABD ve İngiltere'ye tepki
Dünya

Cezayir'den ABD ve İngiltere'ye tepki

Yeniakit Publisher
2024-01-13 10:10:00 -
Cezayir'den ABD ve İngiltere'ye tepki

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ABD ve İngiltere koalisyonu tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarına karşı büyük endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ABD ve İngiltere koalisyonu tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarına karşı büyük endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de ABD ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarına karşı büyük endişe ve üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, bu gerilimin Yemen'deki çatışma çözüm çabalarını olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, "Kızıldeniz'in güvenliği sorununun, Husilerin ticari gemilere saldırılarıyla İsrail'in Gazze'deki katliamları arasındaki ilişki göz ardı edilerek çözülemeyeceği" ifadesi kullanıldı.

Cezayir yönetimi, askeri müdahalelere karşı çıkarak, dünya barışı üzerinde olumsuz etkileri olabilecek bu tür müdahalelere karşı olduklarını belirtti.

Açıklamada, taraflara orantısız ve tehlikeli bir tırmanışa son verme, krizin kökenine inme ve gerçek sebeplerine odaklanma çağrısı yapıldı. ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'deki Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerine düzenlediği hava saldırılarına değinildi, aynı zamanda Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve bu durumun deniz ticaretine olan etkileri ele alındı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, ABD ve Japonya'nın sunulan karar tasarısını kabul ettiği bilgisi de paylaşıldı.

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