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Aktüel Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi
Aktüel

Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 00:11:16 -
Cezayir'de yakalanan firari FETÖ'cü, Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olduğu tespit edilen kişi, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ortak girişimiyle Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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