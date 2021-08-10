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Cezayir'de orman yangınlarında feci bilanço! Onlarca ölü var
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Dünya Cezayir'de orman yangınlarında feci bilanço! Onlarca ölü var
Dünya

Cezayir'de orman yangınlarında feci bilanço! Onlarca ölü var

Cezayir hükümeti, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'i asker olmak üzere 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 23:45:00 -
Cezayir'de orman yangınlarında feci bilanço! Onlarca ölü var

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tebbun, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cezayir'deki orman yangınları

Cezayir'in 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında gün içinde ölü sayısının 7'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu öne çıkıyor.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 18 vilayette 36 ayrı noktada çıkan yangınlarla mücadele ettiği ifade edilirken, bu yangınlardan 19'unun Tizi Vizu eyaletinde gerisinin ise çoğunluğu doğu olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.

 

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