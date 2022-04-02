Cezayir'de Kültür ve Sanat Bakanlığı Fransızca kullanımını sonlandırdı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sanat Bakanı Süreyya Muluci’nin kuruma bağlı müdürlük ve dairelerdeki yöneticilere, kurum içi yazışma ve etkinliklerde Arapça dilinin kullanılması talimatını verdiği kaydedildi.

Kültür ve Sanat Bakanlığınca verilen talimatların yerine getirilmesini sağlamak için gerekli tüm idari önlemlerin alınacağının belirtildiği açıklamada, "Bakanlık içerisindeki ulusal düzeydeki bütün yazışmalarda ulusal dilin kullanımı yaygınlaştırılacak" ifadelerine yer verildi.

Arapça resmi iletişimde mecburi yapılmıştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mesleki Eğitim Bakanlığı da iç yazışmalar dahil tüm resmi iletişimde Arapça kullanılmasını 22 Ekim 2021’de mecburi yapmıştı.

İki bakanlığın kararlarını takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 26 Ekim 2021 tarihinde kurum bünyesindeki tüm resmi yazışmalar, beyanlar ve tabelalarda Arapçanın kullanılmasını zorunlu hale getirmişti.

Cezayir'de Savunma Bakanlığı hariç bakanlıkların çoğu iç yazışmalarında yoğun biçimde Fransızcayı kullanıyor. Arapçanın resmi dil olduğu Cezayir'de, Berberice de ikinci resmi dil olarak kabul ediliyor.