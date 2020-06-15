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Aktüel

Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 777'ye yükseldi

Ürdün, Fas ve Filistin'de de vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:17:03 -
Cezayir'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 777'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 777'ye yükselirken, Ürdün, Fas ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 777'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 112 artarak 11 bin 31'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık ayrıca, 45 Kovid-19 hastasının daha iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 735 olduğunu kaydetti.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 18 kişinin daha enfekte olduğu, 10 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, vaka sayısının 979'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 692'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada toplam vaka sayısının 8 bin 885'e çıktığı, ülkede şu ana kadar 7 bin 828 kişinin ise virüsü yendiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni ölüm kaydedilmediği ve toplam can kaybının 212'de kaldığı ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının 689'a yükseldiği bildirildi.

Bakanlık, daha önce, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nden oluşan Filistin topraklarında Kovid-19 vaka sayısını 686, ölü sayısını ise 5 olarak açıklamıştı.

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