Cezayir’de hayat durdu' Binlerce kişi meydanlarda

Cezayir'de haraketlilik sürüyor. Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarını uzatma girişimini protesto için başlatılan protesto gösterileri bugun de devam ediyor. Cumhurbaşkanı Buteflika'nın, dün protestocuları, "kaos" ihtimaline karşı uyarmasına rağmen, bugün binlerce kişi başkent Cezayir'de sokaklara çıktı. Gösteriler öncesi, başkent Cezayir'deki tren, metro ve otobüs seferleri durduruldu.

Sloganlar atıldı

Ajanslar, başkent Cezayir'in merkezinde slogan atan binlerce eylemcinin toplandığını bildiriyor. Barışçıl devam eden eylemde, protestocuların Büyük Postane Meydanı'nda toplandıkları ve Cezayir bayrakları salladıkları belirtiliyor. Buteflika'ya karşı yapılan gösteriler üçüncü haftasına girerken, 2013'te geçirdiği felcin ardından hiç kamuoyu önünde görülmeyen Buteflika dün protestocuları, "kaos" ihtimaline karşı uyarmıştı.82 yaşındaki Buteflika, yönetimini sonlandırması çağrısı yapan protestocuların arasına sızan "iç ve dış" güçler olabileceğini de söylemişti.İsviçre'nin Cenevre kentinde tedavi gören Buteflika'nın uyarısı, bugün düzenlenen büyük çaptaki protestoların hemen öncesinde geldi.

Buteflika'nın 5. kez adaylığına tepki

Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koyması tepki çekmişti. 2001 yılından beri devam eden yasağa rağmen, ülke çapında çoğu genç on binlerce kişi son üç haftadır protesto gösterileri düzenliyor. Buteflika, resmi haber ajansı APS aracılığıyla paylaştığı mesajında, kargaşa çıkarmak isteyenlerin protesto gösterilerine sızabileceğini söyledi."Pek çok vatandaşın görüşlerini dile getirmek için barışçıl bir şekilde protesto gösterisi düzenlediğini" söyleyen Buteflika sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak fırsat kollayan bazı tarafların bu barışçıl ifade biçimine sızma ihtimaline karşı, ki bu kaosa yol açabilir, dikkatli ve tedbirli olma çağrısı yapmalıyız."

Buteflika, açıklamasında 18 Nisan'daki seçimlerden çekilmesi taleplerine ilişkin bir yorumda bulunmadı.Dün de, 1000 kadar hukukçu ülkenin başkenti Cezayir'de cumhurbaşkanının sağlık sorunları nedeniyle seçimlerden men edilmesi talebiyle sokaklara döküldü. Protestocular polis kordonunu aşarak, seçimlere katılmak için 21 adayın başvurusunu onaylayan Anayasa Konseyi'ne doğru yürüdüler. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hukukçulara yoldan geçenlerin de alkışlarla destek verdiği görülüyor. Cezayir Hukuk Barosu üyesi protestocu Ahmed Dahim, "Anayasa Konseyi'ni göreve çağırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanının seçimlere katılmak için sağlık koşullarını sağlamadığını söyleyen Dahim, "5. döneme hayır" ifadesini kullandı.

Anayasa Konseyinin kararı bekleniyor

Anayasa Konseyi'nin 14 Mart'ta adaylara ilişkin kararını vermesi gerekiyor.Cezayir Tabipler Birliği, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylarının sağlık raporlarının "tıp etiğine" uygun olması ve birlik üyesi doktorlar tarafından alınması gerektiğini açıkladı .Buteflika'nın kampanya müdürü Abdelgani Zaalane, cumhurbaşkanının sağlığının endişe kaynağı olmadığını söylemişti.2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyor. Zaalane, İsviçre'deki "rutin tıbbi kontrollerin" henüz bitmediğini de sözlerine ekledi. Buteflika'nın ülkeye ne zaman döneceği bilinmiyor.cezayir