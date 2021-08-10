Cezayir'de 31 noktada orman yangını çıktı: 7 ölü, 3 yaralı

Cezayir genelinde 14 ayrı eyalette 31 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Sivil koruma kaynaklarına göre, Tizi Ouzou ve Setif eyaletlerinde Pazartesi akşamı çıkan orman yangınlarında ,7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiği belirtilirken, Tizi Ouzou eyaletinin yangınlardan en çok etkilenen bölge olduğu bildirildi. Bazı noktalarda alevlerin yerleşimlere yaklaşması nedeniyle halkın güvenli bölgelere tahliye edildiği öğrenildi. Yangınların çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Tunus'ta büyük orman yangını

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte kentinde bulunan Nador Ormanı'nda büyük bir yangın çıktı. Bizerte Sivil Koruma Müdürü Kamal el-Melliti yaptığı açıklamada, yangının yerleşim bölgelerine uzak sayılmayacak bir noktada şiddetli fırtınanın hemen ardından yerel saatle 22.00'de çıktığını söyledi.

Alevlerin geniş bir ağaçlık alanı ve bitkileri yok ettiğini ifade eden Melliti, olay yerine çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı. El Meliti, Nador Ormanı'ndaki yangınla mücadele operasyonlarının coğrafi konumu nedeniyle çifte çaba gerektirdiğini belirterek, yangını kontrol altına alma çabalarının saatlerce sürebileceğini kaydetti.

Cezayir basını açıklama yaptı

Cezayir basınına göre, yangınlar sonucu bazı evlerin küle döndüğü belirtildi. Sivil Savunma ekipleri, yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda eyaletten itfaiye takviyesi yapıldığı ifade edildi. Eyaletteki orman işleri sorumlusu Youssef Ould Mohamed yaptığı açıklamada, Tizi Ouzou eyaletinin daha önce tanık olmadığı büyük ve eş zamanlı yangınların arkasında bir suç eylemi olabileceğini belirterek, soruşturmaların gerçek failin kesin olarak belirleneceğini aktardı.