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Aktüel Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Salgın nedeniyle Cezayir'de 19, Lübnan'da 11 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:57:02 -
Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 2 bin 294'e, Lübnan'da 911'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 19 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1005 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 294'e, vaka sayısının da 75 bin 867'ye yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 49 bin 421'e ulaştığı aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1041 yeni vaka tespit edildiğini, 861 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 911'e, vaka sayısının da 117 bin 476'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 69 bin 79 olduğu bildirildi.

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