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Aktüel Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı
Aktüel

Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

Ürdün'de vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:05:05 -
Cezayir ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de1483'e, Libya'da 226'ya yükselirken, Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 387 kişinin enfekte olduğu, 279 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, bu verilerle Kovid-19'dan ölümlerin 1483'e, vakaların 43 bin 403'e, iyileşenlerin sayısının da 30 bin 436'ya çıktığı kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 355 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 226'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, enfekte sayısının da 12 bin 629 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 101 artarak 1310'a ulaştığı ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da ülke genelinde 68 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece toplam vaka sayısının 1869'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca 6 kişinin hastalığı yenmesiyle toplam iyileşen sayısının 1387'ye ulaştığı kaydedildi.

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