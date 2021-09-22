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Dünya Cezayir o ülkeye hava sahasını kapattı!
Dünya

Cezayir o ülkeye hava sahasını kapattı!

Cezayir, Fas tarafından devam eden provokasyonlar ve düşmanca eylemler nedeniyle Fas’a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:46:00 - 2021-09-22 23:52:32

Cezayir, hava sahasını Fas’a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için kapatma kararı aldığını duyurdu.

Hava sahası kapatma kararı aldı

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un başkanlık ettiği Yüksek Güvenlik Kurulu toplantısında Fas’a ait tüm sivil ve askeri uçaklar için ülkenin hava sahasının kapatma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Fas tarafından devam eden provokasyonlar ve düşmanca eylemler nedeniyle alındığı ifade edildi.

Öte yandan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra geçtiğimiz ay düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas’ın düşmanca eylemleri nedeniyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıklamıştı.

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