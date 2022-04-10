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Dünya Cezayir Limanı'nda gemi ile petrol tankeri çarpıştı
Dünya

Cezayir Limanı'nda gemi ile petrol tankeri çarpıştı

Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait “Corsica Linea” isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 17:17:00 -
Cezayir Limanı'nda gemi ile petrol tankeri çarpıştı

Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait “Corsica Linea” isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.

Çarpışma görüntülerinin ülke yerel medyasına da yansıdığı kaza sonrası Naftal şirketinden konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Fransız Nicoli şirketine ait 'Corsica Linea' isimli yolcu gemisi, gemi kaptanının kontrolü kaybetmesi sonucu Cezayir Limanı'nda demir atmış durumda olan Naftal Şirketi'ne ait petrol tankerine çarpmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrası Naftal'ın hasar uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelere göre petrol tankerinin dış ekipmanlarında bazı hasarların meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, çarpışma neticesinde tankerde oluşan hasarların, aracın sigorta işlemleri tamamlanana kadar seyir etmesine mani olmayacağı bilgisine yer verildi.

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