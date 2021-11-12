  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afrika ülkesi Esed'e destek verdi! İran'dan açıklama geldi
Dünya

Afrika ülkesi Esed'e destek verdi! İran'dan açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra ile yaptığı görüşme sonrasında Cezayir'in Esed rejimini destekleyen tavrından övgüyle bahsetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:16:13 - 2021-11-12 17:16:07
Afrika ülkesi Esed'e destek verdi! İran'dan açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cezayir'in İsrail'in Afrika Birliği'ne üye olmasına karşı çıkmasını destekledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cezayir'in Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönmesine yönelik çağrısını da değerlendiren Abdullahiyan, "Cezayir akıl ve hikmet temelinde davranmıştır. Sizin bu oyunuz ve Suriye’nin Afrika Birliğine dönmesi yönündeki çağrınız değerlidir." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili konuları, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan Abdullahiyan, iki ülke ilişkilerinin daha çok gelişmesi temennisinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi
Sağlık

Bu meyve karaciğer yağlanmasını önlüyor! Uzmanlar önerdi

Yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan bu meyve karaciğerdeki yağlanmayı önlüyor. İşte bilinmeyen daha birçok faydası!
El frenini çekmeyi unuttu! Feci kaza
Yerel

El frenini çekmeyi unuttu! Feci kaza

İstanbul, Sarıyer'de el frenini çekmeyi unutan sürücü kamyonetin altında kaldı.
Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz
Siyaset

Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili “Emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay