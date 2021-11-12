Afrika ülkesi Esed'e destek verdi! İran'dan açıklama geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cezayir'in İsrail'in Afrika Birliği'ne üye olmasına karşı çıkmasını destekledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cezayir'in Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönmesine yönelik çağrısını da değerlendiren Abdullahiyan, "Cezayir akıl ve hikmet temelinde davranmıştır. Sizin bu oyunuz ve Suriye’nin Afrika Birliğine dönmesi yönündeki çağrınız değerlidir." dedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili konuları, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan Abdullahiyan, iki ülke ilişkilerinin daha çok gelişmesi temennisinde bulundu.