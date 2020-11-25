Cezayir Cumhurbaşkanı rest çekmişti! BAE Türkiye’den yana politika izleyen Cezayir’i tehdit etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Cezayir’i tehdit etmiş. Fransa’da yayın yapan “Mağrip İstihbaratı” adlı haber sitesi, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in tehdit dolu mektubunun ayrıntılarını yayınladı. Mektupta, Cezayir’in İsrail ile normalleşme konusundaki sert açıklamaları ve Libya konusunda Türkiye’den yana tutumu dolayısıyla siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği dile getirildi.

Cevap vermedi

BAE, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un normalleşme konusundaki açıklamasına öfkesini gizlemezken; ayrıca, Cezayir’e üst düzey bir güvenlik yetkilisi aracılığıyla “düşmanca politikalardan rahatsızlık duyulduğu” mesajını iletti. Abu Dabi’nin geçtiğimiz Eylül ayında imzaladığı gizli mektubu, Tebbun yanıtsız bıraktı. Tebbun’un halihazırda zor ve karmaşık olan bölgesel sorunlar nedeniyle mektuba yanıt vermemeyi seçtiği vurgulandı.

Normalleşme furyasına katılmam

İki ülke arasındaki gerginlik, Cezayir Cumhurbaşkanı’nın 20 Eylül’de İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkeleri hakkındaki açıklamalarının ardından zirveye ulaştı. Tebbun, ülkesinin “İsrail’le normalleşme furyasına katılmayacağını” söylemişti.

Filistin meselesinin 1967 sınırlarında ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan çözülemeyeceğinin altını çizen Tebbun, “Bu devlet (Filistin) ilan edilirse, Ordadoğu sorunu çözülür” ifadelerini kullanmıştı. Siyasi analistler, Cezayir’in politikalarında herhangi değişiklik yapmamasının ardından BAE’nin karşı hamle olarak Batı Sahra’da konsolosluk açmaya karar verdiğine dikkat çekti. BAE, Batı Sahra’nın en büyük şehri olan Layun’da konsolosluk açarak bu unvana erişen ilk Arap ülkesi olmuştu.