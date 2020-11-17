Cezayir bandıralı LNG gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak
ANKARA (AA) - Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Kasım'da Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.