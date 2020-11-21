Cezayir, Arap Ligi’nden ayrılacak iddiası
Cezayir’in, bir süredir sorun yaşadığı Arap Birliği’nden çıkmayı düşündüğü bildiriliyor.
Cezayir merkezli Liberte gazetesinde yer alan habere göre Cezayir, “can çekişmekte” olarak nitelediği Arap Birliği’nden ayrılmak istiyor.
“Arap Birliği içerisinde yer almanın hiçbir şekilde Cezayir’in çıkarına olmadığı” ifade edilirken, Birliğin, özellikle bölgeye dair konularda Cezayir’i hesaba katmayarak kararlar aldığı savunuluyor.
Arap Birliği, özellikle Batı Sahra’da yaşanan gerilime karşı Fas’ın yanında yer almış, bu durum Cezayir’in tepkisini çekmiş ve bölgede gerilimi artırmıştı.