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Yerel Eski eşinin yüzüne kimyasal döktü! Cezası belli oldu
Yerel

Eski eşinin yüzüne kimyasal döktü! Cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 11:24:00 - 2024-07-12 11:33:46

Bayrampaşa’da eski eşi Yasemin Aksoy’un yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar’ın davası sonuçlandı. Mahkeme, sanığı 2 ayrı suçtan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa’da 4 Ocak 2023’te eski eşi Yasemin Aksoy’un (33) işe gitmek için evden çıktığı sırada yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar’ın davası karara bağlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yusuf Çavdar ve avukatı katılmazken, duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Çavdar’ı ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ suçundan 5 yıl hapis, ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davanın geçmişi

Bayrampaşa’da 4 Ocak 2023’te Yasemin Aksoy (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Yusuf Çavdar’ın (35) yakıcı kimyasal maddeli saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede işe gitmek için evden çıkan Aksoy'un, eski eşi Çavdar ile evinin sokağında karşılaştığı, Çavdar’ın ‘seni yaşatmayacağım, süründüreceğim’ diye tehditlerde bulunduğu, daha sonra Aksoy’un ‘Yusuf ne diyorsun, çekil yolumdan, benimle uğraşma’ dediği, hızlı adımlarla oradan uzaklaşmaya çalıştığı ancak ne olduğunu anlamadan yüzünde bir soğukluk hissettiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, Çavdar’ın yüzüne attığı yakıcı kimyasalın ardından Aksoy’un yere düştüğü ve Çavdar’ın yerde olan müştekiyi tekmelemek suretiyle darp ettiği de belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakkında ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Yusuf Çavdar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçundan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, sanığın almış olduğu ceza miktarı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Daha sonra verilen hüküm ise bozulmuştu.

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Yorumlar

İşsiz

Vicdani, ahlaki vb hiç bir değeri hesaba katmasak, sadece oportümis, makyevelist bakış açısıyla baksak bile suçluya verilen "ceza" hepsini yatsa bile ki yarısını yatmaz; kadının işgücü kaybının, devletin yargılama, tedavi ve bakım vb giderlerinin çeyreğini karşılamayacak bir "ceza".
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