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Spor Cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi
Spor

Cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi

Yeniakit Publisher
2024-03-06 17:31:00 -

Amatör maç sırasında ilginç bir olay yaşandı. Cezalı antrenör tel örgüleri aşarak sahaya indi.

Tokat'ta 1. Amatör Ligi’nde mücadele eden Zile Belediyespor ile Yeşilyurt Belediyespor arasındaki maçta olaylar yaşandı. Cezalı olan Yeşilyurt Belediyespor Antrenörü Gökhan Yiğit, tel örgüleri aşarak sahaya girdi.

Zile ilçe Stadyumu’nda oynanan Zile Belediyespor - Yeşilyurt Belediyespor maçının 80'inci dakikasında Zile Belediyesporlu bir oyuncu kendisine yapılan faul sonrası yerde kaldı. Maçı cezalı olduğu için tribünden takip eden Yeşilyurt Belediyespor'un Antrenörü Gökhan Yiğit de duruma sinirlenerek, tel örgüleri aşıp sahaya girdi. Sahaya giren Yiğit'i güvenlik görevlileri dışarıya çıkardı. Karşılaşmayı 2-1’lik skorla Yeşilyurt Belediyespor kazandı.

Yiğit'in tel örgüleri aşarak saha inmesi ise cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

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