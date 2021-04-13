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Yaşam Cezaevlerinde açık görüş izinleri iptal mi?
Yaşam

Cezaevlerinde açık görüş izinleri iptal mi?

Cezaevlerinde görüşler yasaklandı mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar milyonları tedirgin etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nüfusun yüzde 80’inini yüksek riskli bölgelerde yaşadığını belirtti. Pek çok kişi ise cezaevlerinde açık görüşlerin iptal olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, açık görüşler iptal mi edildi?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 16:21:00 -
Cezaevlerinde açık görüş izinleri iptal mi?

Koronavirüs salgınında son dönemde artan vakalar sebebiyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, 12 Nisan Pazartesi günü toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli tedbir önerileri aldıklarını bunların kabine toplantısında görüşüleceğini belirtti. Gözler ise kabine toplantısına çevrildi.

Cezaevlerinde açık görüş izinleri iptal mi?

Kabine toplantısı önemli gündem maddeleriyle 13 Nisan Salı günü saat 15.26’da bir araya geldi. Toplantıda bilim kurulunun önerileri görüşülecek. Ramazan ayıyla ilgili çeşitli kısıtlama kararlarının ise açıklanması bekleniyor. Kabine toplantısı sona erince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor. Gelen bilgilere göre cezaevlerindeki açık görüşlerle ilgili de kararların alınması bekleniyor.

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