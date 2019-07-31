0553 313 94 23

Cezaevleri için flaş düzenleme! Artık hafta sonu da yapılabilecek

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yaptıkları telefon görüşmeleriyle ilgili olarak düzenlemeye gitti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
Cezaevleri için flaş düzenleme! Artık hafta sonu da yapılabilecek

Tutuklu ve hükümlüler, aile bireyleriyle haftada bir gün telefonla görüşme iznini bundan böyle hafta sonu da kullanabilecek. Karar, hafta içi okula giden çocukların, cezaevindeki yakınlarıyla görüşebilmelerine imkan vermek için alındı.

Alınan bilgiye göre, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin telefonla görüşme hakkına ilişkin, çocukların yüksek menfaati doğrultusunda yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla yapacakları telefon görüşmelerine ilişkin genelge yayımlandı.

Çocuğun yüksek menfaatine vurgu yapılan genelgede, tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla telefonla görüşme hakkının hafta sonları da kullanılabilmesine imkan verilmesinin, çocuklar açısından yararlı olacağının düşünüldüğü belirtildi.

Genelgede, "Çocuğun yüksek menfaati göz önüne alınarak pedagojik açıdan ve ailelerinden kopmadan yaşamlarını devam ettirmelerinde, hafta sonları da gerçekleştirmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda, hükümlü ve tutuklular, yakınlarıyla haftada bir gün telefon görüşmesi haklarını isterlerse artık sadece hafta içi değil hafta sonu da kullanabilecek ve hafta sonu aile bireyleriyle telefon görüşmesi yapabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:50
  1. cezaevi
  2. cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    1. Düğün sonrası yeşil sahaya koştular
    2. FETÖ'nün "Altınşehir" yapılanması..
    3. Almanya'da sapık papaza dava!
    4. Yeşilyurt Belediyespor’da Hayati..
    5. Başkan Demir: “Samsun için var..
    6. İran Basra Körfezi yakınlarında kaçak..
    7. Borsa ilk yarıda düştü
    8. Kayaarası Kanyonu’na ilgi her geçen..
    9. Red Bull Uçuş Günü jürisinden tüyolar
    10. AB'den Yunanistan'ın internet..
    11. Kazakistan'dan ilk hac kafilesi..
    12. Başkan Türkmenoğlu’ndan Sağlık Bakanı..
    13. Serbest piyasada altın fiyatları
    14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    15. Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik..
    16. Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın ilk..
    17. "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği..
    18. İnkumu’na güneş enerjili duşmatik
    19. Çobanlık yaparak üniversiteye..
    20. Yanlış yapılan üst geçit sökülmeye..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    22. GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden..
    23. Boyabat Kaymakamı Aksoy Başkanlığında..
    24. Valinin desteğiyle sağlığına kavuştu
    25. Bangladeş'te zehirli gaz soluyan 6..
    26. Van’da 2 bin 130 paket kaçak sigara..
    27. Resmi açıklama geldi! Emre Mor..
    28. Yurt dışına çıkmaya çalışan 48..
    29. Senelere meydan okuyan şemsiye..
    30. Kurbanlık kesim fiyatları açıklandı
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"