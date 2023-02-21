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Gündem Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok
Gündem

Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda halkın acı ve panik içinde olduğunu söyleyerek CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, depremde mağdur olanlara yardım edilmesi ve derhal seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, başka çareleri olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 21:00:00 -
Cezaevindeki Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na: Başka çaremiz yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Halkın acı ve panik içinde olduğunu belirten Demirtaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı. Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız." ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Deprem nedeniyle halkın acı ve panik yaşadığını belirten Demirtaş, Kılıçdaroğlu ve muhalefete birlik çağrısı yaptı.

"Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor"

Demirtaş, "Halk acı, panik ve çaresizlik içinde. Kimse yarınlarının ne olacağını bilmiyor. İktidar, koltuğunun derdinde. Muhalefet, halka yardımın haklı telaşında." ifadelerini kullandı.

"İki temel başlığa uzanmalıyız"

Demirtaş paylaşımının devamında şunları söyledi: "Bin tane çözüm önerisi sıralayabiliriz. Ama şimdi iki temel başlığa odaklanmalıyız.

1- Herkes için acilen konteyner, gıda, temizlik malzemeleri, nitelikli ve yeterli sayıda tuvalet ve duş.

2- Derhal seçime gidip bu çetelerden kurtulmak.

"Yan yana yürüyün"

Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün. Birleştirin, barıştırın ve yeniden inşa edelim, yıkılan bu ülkeyi. Başka çaremiz yok, başaracağız."

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Yorumlar

hüseyin

savcılar hakimler uyuyor mu? bu ne edepsizlik bu nasıl bir iş terörden yatan bi adam resmen propaganda yapıyor ve bizim hukuk sistemi derin uykuda

fetösavar

çetecilerden kurtulup senin çeteye mi dahil olsun...
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