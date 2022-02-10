Cezaevinde tuvalet boruları patladı mı?

Yeniakit Ankara

Patnos Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili çıkan habere ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Patnos Ceza İnfaz Kurumunda tuvalet borularının patladığı, 4 aydır hükümlülere çok az ve 3 gün beklemiş yemek verildiğine ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Patnos L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan katı arıtma cihazlarının 08.02.2022 tarihinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle arızalandığı ve arızanın 2 saat içinde giderildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, hükümlü ve tutuklulara Adalet ve Sağlık Bakanlıklarınca belirlenen kalori esasına göre yemek verilip, yemek miktarı ve menü İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de gözetimi altında hazırlanmaktadır. Söz konusu iddialar, gerçeklikten tamamen uzak ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” ifadeleri kullanıldı.