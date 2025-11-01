Cezaevinde ölü bulunan Faruk Fatih Özer kimdir? Suçu neydi?

Türkiye’nin en çok konuşulan kripto para skandalının baş aktörü Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde asılı halde ölü bulundu. Thodex vurgunu olarak bilinen olayda binlerce yatırımcı mağdur olmuş, milyarlarca liralık kayıp yaşanmıştı. 11 bin 190 yıl hapis cezasına çarptırılan Özer’in ölümü, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Thodex olay nedir?

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında Koineks adıyla kurduğu platformu kısa süre içinde Thodex markasına dönüştürerek Türkiye’nin ilk global kripto para borsalarından birini yönetti. Borsa kısa sürede yüz binlerce kullanıcıya ulaşmış, işlem hacmi milyonlarca doları bulmuştu. Ancak 21 Nisan 2021’de sistemin “bakımda” olduğu açıklamasıyla birlikte kullanıcıların erişimi durduruldu ve Özer’in yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

Thodex’in çöküşüyle birlikte yaklaşık 390 bin yatırımcı mağdur oldu. Şirketin 2 milyar dolar değerinde kripto varlıkla ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Faruk Fatih Özer nerede yakalandı?

Özer, 20 Nisan 2021’de Arnavutluk’a kaçtı. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandı ve 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı. Uzun süren hukuki sürecin ardından 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edildi. İstanbul’da görülen davada, “Örgüt kurmak, yönetmek, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklamak” suçlarından 11 bin 196 yıl hapis ve 135 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Aynı davada kardeşleri Güven ve Serap Özer de benzer cezalara mahkum edildi.

Faruk Fatih Özer ölü olarak bulundu

1 Kasım 2025 sabahı, Faruk Fatih Özer’in Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ndeki tek kişilik hücresinde banyoda asılı halde ölü bulunduğu bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özer’in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgular intihar ihtimaline işaret ederken, olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

Faruk Fatih Özer kimdir?

1994 yılında Kocaeli’de doğan Faruk Fatih Özer, eğitimini yarıda bırakarak teknoloji ve yazılım alanına yöneldi. Genç yaşta kurduğu Thodex, kısa sürede Türkiye’nin en bilinen kripto platformlarından biri haline geldi. Ancak borsanın çöküşüyle birlikte bir dönem “kripto milyarderi” olarak tanıtılan Özer, tarihin en büyük dolandırıcılık davalarından biriyle anılmaya başladı.