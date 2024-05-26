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Medya Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Medya

Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-05-26 07:10:00 -
Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti.

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

NİHAL CANDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

 

Dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla tutuklanan Nihal-Bahar Candan kardeşlerden Nihal, cezaevinde anoreksiya (yiyememe) hastalığına yakalanınca 37 kiloya düşmüş ve sağlık nedeniyle tahliye edilmişti. Evinde tedavisi devam eden Nihal Candan yaşadıklarını anlatmıştı.
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Evde tedavisine devam edildiğini şu an mamayla beslendiğini söyleyen Nihal Candan, "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" dedi. Sosyal medyaya bir daha girmeyeceğini söyleyen Candan, "Genç kızlara tavsiyem ya göründüğünüz gibi olun ya olduğunuz gibi görünün. Ben bu mecralardan çok çektim, kimse çekmesin. Fenomenlikten para falan da kazanmadım" demişti.

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Yorumlar

takıcı

o kadar malı götür sonrada yiyemiyor içine mıçıyım o kadar malın
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