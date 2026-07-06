Turizmin göbeğinde yeni keşif! Meğer bunca zamandır göz önündeymiş!
ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPILABİLİYORBankayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapabiliyor.Başvurularda, yıllık kart ücretinin yer aldığı hesap özeti ve ilgili belgeler inceleniyor. Sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğunun tespit edilmesi halinde, hakem heyetleri aidatın iadesine karar verebiliyor.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Türkiye Mağaracılık Federasyonu'ndan mağaracılarla yerel çevre gönüllüleri tarafından yapılan ilk inişte mağaranın yaklaşık 14 metrelik dikey inişle başladığı, içeride damla taş oluşumları, sarkıtlar, odacıklar ve devam eden galeriler bulunduğu görüldü.