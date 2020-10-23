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Gündem Cezaevinde e-görüş dönemi başlıyor
Gündem

Cezaevinde e-görüş dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde ceza infaz kurumlarında dijital dönüşümü başlatan ve pilot uygulaması Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilecek Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi tanıtım toplantısı, Sheraton Otel'de yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:35:00 -
Cezaevinde e-görüş dönemi başlıyor

Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, proje ile artık hükümlülerin eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla görüntülü görüşebileceklerini, elektronik sayım, sağlık hizmetlerine erişim, dilekçe hakkının kullanılması, kitaplara erişim, kantin siparişi ve ödemeleri gibi çok önemli hizmetlerin de projede yer aldığını ifade etti. Gül, artık cezaevlerindeki kantin siparişinin elektronik ortamda yapılacağını, bu nedenle artık kurumlardaki emanet para bürolarının ortadan kaldırılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da projeyle hükümlülerin, temel bazı işlemleri personel ihtiyacı olmadan gerçekleşebileceklerini, cezaevi yönetimi ile hükümlü yakınlarının da işlerinin kolaylaşacağını aktararak "Çalışma kapsamında, cihazlar üzerinden görüntülü görüşme, kantin sipariş yönetimi, görüntülü sağlık hizmetleri, parmak izi ile sayım, kitap talebi, dilekçe başvuru hizmetleri, bilgilendirme ve anons hizmetleri yer alıyor" bilgisini verdi. Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal ise Türk Telekom olarak projeyi yaygınlaştırma süresini 2 yıl içerisinde yaygınlaştıracaklarını söyledi.

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