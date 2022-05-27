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Dünya Cezaevi firarisini JASAT dedektifleri enseledi
Dünya

Cezaevi firarisini JASAT dedektifleri enseledi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; cezaevi firarisi JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 10:06:00 -
Cezaevi firarisini JASAT dedektifleri enseledi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "'Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçlarından aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Bulanık ilçesinde saklandığı bilgisi alınmıştır. 22 Mayıs 2022 tarihinde JASAT ekiplerince yapılan operasyon neticesinde şahıs saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur" denildi.

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