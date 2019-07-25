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Ceza yiyen adamdan görevini yapan polise ilginç tepki: Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?

Denizli'de yayalara yönelik kırmızı ışık ihlali denetiminde ceza kesilen bir vatandaş, polislere ilginç bir tepki vererek ''Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?'' dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
Ceza yiyen adamdan görevini yapan polise ilginç tepki: Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesindeki Saltan Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin kesiştiği noktada yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışığı göre göre karşıya geçen yayalara 108’er TL cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 1 saat devam eden ışık ihlalleri kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 465 TL ceza yazıldı.

 “Yol boştu o yüzden geçtim. Hep geçerim”

Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilip polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu ileri sürdü. Ceza yazılmak üzere kimlik belgeleri istenen bir yayanın polis ekiplerine, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” demesi tepkiye neden oldu. Ceza kesilen bir yayanın ise gülerek, “Yol boştu o yüzden geçtim. Hep geçerim” sözleri duyanları şaşırttı.

 Yayalara uyarılarda bulunan trafik ekipleri, karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:16
  1. Denizli
  2. polis
  3. polise tepki

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