Ceza yazmak isteyen polisi hastanelik ettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurduğu sigortasız araca ceza yazmak isteyen trafik polisi H.S.A., araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K. tarafından darp edildi. Darp esnasında polisin parmağı kırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sigortasız aracı durdurdu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezinde motosikletli trafik polisi H.S.A., durdurduğu aracın yapılan kontrollerde trafik sigortası olmadığını fark etti.

Polisin parmağı kırıldı

Polis memuru H.S.A.'nın sürücüden trafik sigortasının en kısa sürede yaptırılmasını istemesi üzerine araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K., polis memurunu darp etti. Yaşanan olayda polisin parmağı kırıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Yaralanan polis memuru Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.S.A.'nın kırılan parmağı alçıya alınırken, polis memurunu darp eden Göksun A., İsmail A. ve Adem K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.