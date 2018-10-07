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Ceza yazmak isteyen polisi hastanelik ettiler

Kocaeli'de durdurduğu trafik sigortası bulunmayan araca ceza yazmak isteyen trafik polisi, araçtaki 3 kişi tarafından darp edildi. Polis memuru hastaneye kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

07 Ekim 2018 Pazar 15:27
Ceza yazmak isteyen polisi hastanelik ettiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurduğu sigortasız araca ceza yazmak isteyen trafik polisi H.S.A., araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K. tarafından darp edildi. Darp esnasında polisin parmağı kırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sigortasız aracı durdurdu

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezinde motosikletli trafik polisi H.S.A., durdurduğu aracın yapılan kontrollerde trafik sigortası olmadığını fark etti.

Polisin parmağı kırıldı

Polis memuru H.S.A.'nın sürücüden trafik sigortasının en kısa sürede yaptırılmasını istemesi üzerine araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K., polis memurunu darp etti. Yaşanan olayda polisin parmağı kırıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Yaralanan polis memuru Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.S.A.'nın kırılan parmağı alçıya alınırken, polis memurunu darp eden Göksun A., İsmail A. ve Adem K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 15:27
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. Göksu
  4. Göksun

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  • misafirmisafir22 dk önce
    bu ve benzeri olayları engellemek o kadar kolay ki o kadar kolay ki o kadar kolay ki o kadar da kolay ki sadece devlet ben bunun hesabını sorarım ceremesini de çektiririm desin anında biter anında biter anında biter anında biter tabi ki isterse isterse isterse
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