Ceza yazmak isteyen polisi hastanelik ettiler
Kocaeli'de durdurduğu trafik sigortası bulunmayan araca ceza yazmak isteyen trafik polisi, araçtaki 3 kişi tarafından darp edildi. Polis memuru hastaneye kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.07 Ekim 2018 Pazar 15:27
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurduğu sigortasız araca ceza yazmak isteyen trafik polisi H.S.A., araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K. tarafından darp edildi. Darp esnasında polisin parmağı kırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sigortasız aracı durdurdu
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezinde motosikletli trafik polisi H.S.A., durdurduğu aracın yapılan kontrollerde trafik sigortası olmadığını fark etti.
Polisin parmağı kırıldı
Polis memuru H.S.A.'nın sürücüden trafik sigortasının en kısa sürede yaptırılmasını istemesi üzerine araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K., polis memurunu darp etti. Yaşanan olayda polisin parmağı kırıldı.
Şüpheliler gözaltına alındı
Yaralanan polis memuru Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.S.A.'nın kırılan parmağı alçıya alınırken, polis memurunu darp eden Göksun A., İsmail A. ve Adem K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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