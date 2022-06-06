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Medya Ceza Killa Hakan gelişmesini 'Maalesef' diyerek duyurdu
Medya

Ceza Killa Hakan gelişmesini 'Maalesef' diyerek duyurdu

Almanya'da yoğun bakımda bakımda yatan rapçi Kill Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin Ceza'dan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 15:43:00 -
Ceza Killa Hakan gelişmesini 'Maalesef' diyerek duyurdu

Rap müzik şarkıcısı Massaka, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.

Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.

"Durumu kritik"

Rapçi Ceza da bugün meslektaşının sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz” dedi.

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