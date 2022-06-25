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Gündem Ceza indirimini haklı buldu... Ersan Şen'in Cemal Metin Avcı sözleri stüdyoda kavga çıkardı
Gündem

Ceza indirimini haklı buldu... Ersan Şen'in Cemal Metin Avcı sözleri stüdyoda kavga çıkardı

Muhalif söylemleriyle tanınan hukukçu Ersan Şen'in katil Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indiriminin doğru olduğunu söylemesiyle stüdyo bir anda karıştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 08:21:00 - 2022-06-25 08:30:08

Muğla'da Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesinin tartışıldığı Habertürk canlı yayınında ortalık bir anda karıştı. Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı "Enine Boyuna" programının konuğu olan Ceza Hukukcusu Prof. Dr. Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü sonrası gergin anlar yaşandı. Hülya Hökenek dahil diğer tüm konuklar Ersan Şen'e tepki gösterdi.

"Bunun savunulacak bir yanı yok" diye seslenen Hökenek'e tepki gösteren Şen, "Hülya Hanım ne konuşuyorsun ya" diye çıkıştı. Hökenek ise "Bir kadın yakılarak öldürülüyor, üzerine beton dökülüyor. Daha sonra adam çıkıp ben burada kokoreç pişirdim diyor. Hocam lütfen. Ben kabul etmiyorum" diye cevap verdi.

Şen bunun üzerine "Sonuç kötü olursa olsun, orada karar veren hakimleri ve mahkemeyi yok gömemezsin. Böyle bir hakkın var mı? Ondan sonra mahkemeye gidip nasıl adalet arayacaksın" dedi.

O sırada araya giren Gazeteci Faruk Aksoy ise "Her şey elindeki kağıda göre değil. Kamu vicdanı diye bir şey var. Sen o kadın ölürken nasıl acı çekti biliyor musun" derken, Şen ise Aksoy'a "Duygusal gidiyorsun. Kanun yolu var. Eleştirebilirsin, kızabilirsin yarın bir gün o mahkemelere çıkacaksın. Nasıl kendini savunacaksın. Seni toplum gömdüğü için mahkum mu olacaksın. Sosyal medya mahkemesi olmayın" dedi.

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Yorumlar

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adam ağzından KÖPÜKLER saçarak hop oturup hop kalkarak konuşuyor, katilin anası chpdehizmet veriyormuş, laf söyletir mi?? onlar yapılan çalışmalar demokrasi, hak adalet olur,mahkemelerde, yüzde doksan kanunlar yerine hakimlerin insiyatifleri ile karar verilmiştir araştırmalara göre daha yeni açıklandı.

CAN BAR

Aslında ERSAN ŞEN in her olayda muhalif olması KİBİRLİ oluşundandır Başkaları konuşurken havaya bakması yüzünü eğip bükmesi bunun en somut örne ğidir ki sayın Avukat EPÖZDEMİR bu zata HERŞEYOLOG demiş ve insicamını bozup karizmayı çizmiştir ki Pınar ın avukatıda EPÖZDEMİR olduğundan sırf muhalefet olsun EPÖZDEMİR başarısız gözüksün diye kararı desteklemektedir Aynı olay kendi kızına ya da eşine yaşatılsa yemin ediyorum ağzındaki köpükler SUSURLUK AYRANI gibi patlar deliye dönerdi Öyle değil mi Sayın herŞENolog
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