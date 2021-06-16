Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Son günlerde altında düşüşler gözlendi. Bu sebeple yeni günle birlikte pek çok kişi altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Düğünlerin de başlamasıyla birlikte pek çok kişi, "çeyrek altın ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. Gram çeyrek tam altın ne kadar 2021
Pandemiyle birlikte ciddi şekilde yükselen altın, son günlerde bir düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları ve düğün sezonunun başlamasıyla altın alacak olanlar ‘Çeyrek ne kadar?’ sorusuna cevap arıyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Alış Satış
Gram altın 510,89 510,97
Çeyrek altın 828,00 841,00
Yarım altın 1.655,00 1.682,00
22 Ayar Bilezik 463,19 466,51
Cumhuriyet 3.304,00 3.352,00