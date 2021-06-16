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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Son günlerde altında düşüşler gözlendi. Bu sebeple yeni günle birlikte pek çok kişi altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Düğünlerin de başlamasıyla birlikte pek çok kişi, "çeyrek altın ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. Gram çeyrek tam altın ne kadar 2021

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:54:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Pandemiyle birlikte ciddi şekilde yükselen altın, son günlerde bir düşüş yaşadı. Altın yatırımcıları ve düğün sezonunun başlamasıyla altın alacak olanlar ‘Çeyrek ne kadar?’ sorusuna cevap arıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 

                                Alış                    Satış

Gram altın           510,89                   510,97

Çeyrek altın        828,00                   841,00

Yarım altın         1.655,00               1.682,00

22 Ayar Bilezik   463,19                   466,51

Cumhuriyet       3.304,00               3.352,00

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