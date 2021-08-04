Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos
Altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgınıyla değer kazanan ve yatırımcısının yüzünü güldüren altında bir düşüş gözleniyor. Pek çok kişi çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar 2021
Altın yeni haftaya yatay seyirle başladı. Altın alacak olanlar ve altın yatırımı yapanlar güncel rakamları merak ediyor. Peki, altın ne kadar?
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos
Alış Satış
Gram altın 493,71 493,77
Çeyrek altın 800,00 812,00
Yarım altın 1.602,00 1.626,00
Cumhuriyet 3.199,00 3.239,00
22 ayar bilezik 448,74 451,30