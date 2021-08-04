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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos

Altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgınıyla değer kazanan ve yatırımcısının yüzünü güldüren altında bir düşüş gözleniyor. Pek çok kişi çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar 2021

Yeniakit Publisher
2021-08-04 15:24:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos

Altın yeni haftaya yatay seyirle başladı. Altın alacak olanlar ve altın yatırımı yapanlar güncel rakamları merak ediyor. Peki, altın ne kadar?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos

                               Alış                         Satış

Gram altın           493,71                   493,77

Çeyrek altın        800,00                   812,00

Yarım altın          1.602,00               1.626,00

Cumhuriyet        3.199,00               3.239,00

22 ayar bilezik   448,74                   451,30

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