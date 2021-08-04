Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar 4 Ağustos

Altın ne kadar oldu? Koronavirüs salgınıyla değer kazanan ve yatırımcısının yüzünü güldüren altında bir düşüş gözleniyor. Pek çok kişi çeyrek altının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar 2021