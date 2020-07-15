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Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? 15 Temmuz güncel altın fiyatları

Çeyrek altın ne kadar oldu? 15 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatları yatırımcıları üzüyor. Peki ama bugün gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar altın bilezik, cumhuriyet altını ve reşat altın ne kadar? Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum ne? Merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:50:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? 15 Temmuz güncel altın fiyatları

15 Temmuz Çarşamba günü güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Altının gram fiyatı 401 lira ile tarihi zirvesini yaptı. Gram altının güncel fiyatı şu an 398,85 lira.

Liste önce alış, daha sonra satış fiyatları ile oluşturulmuştur.

GRAM ALTIN

  • 398,85
  • 398,95

22 AYAR BİLEZİK

  • 365,30
  • 366,50

CUMHURİYET ALTINI

  • 2.593,20
  • 2.615,60

YARIM ALTIN

  • 1.296,60
  • 1.312,80

ÇEYREK ALTIN

  • 648,30
  • 657,20

REŞAT ALTIN

  • 2.625,67
  • 2.648,55

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 362,17
  • 376,18

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 224,11
  • 260,12

Kapalıçarşı altın fiyatları | 14 Temmuz güncel altın fiyatları
Kapalıçarşı altın fiyatları | 14 Temmuz güncel altın fiyatları

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