Çeyrek altın ne kadar oldu? 15 Temmuz güncel altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Yükselen altın fiyatları yatırımcıları üzüyor. Peki ama bugün gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar altın bilezik, cumhuriyet altını ve reşat altın ne kadar? Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum ne? Merak edilen detaylar...