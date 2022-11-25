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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 25 Kasım Cuma
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 25 Kasım Cuma

Pek çok kişi haftanın son işlem gününde gram altının, çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. Peki, bugün altının alış fiyatı nedir?

Yeniakit Publisher
2022-11-25 09:09:00 -
Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 25 Kasım Cuma

Yeni günle birlikte en çok merak edilen konuların başında 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı geliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 25 Kasım Cuma

Gram altın

Alış: 1.05,14 TL

Satış: 1.051,45 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.701,00 TL

Satış: 1.739,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.423,00 TL

Satış: 3.480,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.846,00 TL

Satış: 6.937,00 TL

22 ayar bilezik

Alış: 961,93 TL

Satış: 969,42 TL

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