Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 25 Kasım Cuma
Pek çok kişi haftanın son işlem gününde gram altının, çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğünü araştırıyor. Peki, bugün altının alış fiyatı nedir?
Yeni günle birlikte en çok merak edilen konuların başında 'Gram altın ne kadar oldu?' sorusunun cevabı geliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 25 Kasım Cuma
Gram altın
Alış: 1.05,14 TL
Satış: 1.051,45 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.701,00 TL
Satış: 1.739,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.423,00 TL
Satış: 3.480,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.846,00 TL
Satış: 6.937,00 TL
22 ayar bilezik
Alış: 961,93 TL
Satış: 969,42 TL