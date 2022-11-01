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Ekonomi Çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım Salı güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım Salı güncel altın fiyatları:

Altın kurundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sık sık güncel altın fiyatını araştırıyor. Peki, bugün gram altın çeyrek altın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 10:49:00 -
Çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım Salı güncel altın fiyatları:

Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Dip seviyeler test edildi; ons altında 1500 doları bekleyen de var, 2. 200 doları bekleyen de var. Altın fiyatları yeniden bin liranın üzerinde kasım ayında yeniden rekorları görebileceğiz” dedi.

Çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım Salı güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 984,01 TL

Satış: 984,19 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.671,00 TL

Satış: 1.632,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.226,00 TL

Satış: 3.267,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.452,00 TL

Satış: 6.512,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.484,47 TL

Satış: 6.544,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 901,71 TL

Satış: 910,42 TL

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