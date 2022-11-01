Çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım Salı güncel altın fiyatları:
Altın kurundaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Vatandaşlar sık sık güncel altın fiyatını araştırıyor. Peki, bugün gram altın çeyrek altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları merak ediliyor. Son olarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, “Dip seviyeler test edildi; ons altında 1500 doları bekleyen de var, 2. 200 doları bekleyen de var. Altın fiyatları yeniden bin liranın üzerinde kasım ayında yeniden rekorları görebileceğiz” dedi.
Çeyrek altın gram altın ne kadar oldu? 1 Kasım Salı güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 984,01 TL
Satış: 984,19 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.671,00 TL
Satış: 1.632,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.226,00 TL
Satış: 3.267,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.452,00 TL
Satış: 6.512,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.484,47 TL
Satış: 6.544,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 901,71 TL
Satış: 910,42 TL