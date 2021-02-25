Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? 25 Şubat altın fiyatları düşer mi?

Dolar kurunun yeniden hareketlenmeye başlaması sonrası altın fiyatları merak edilmeye başlandı. 1 Mart’tan sonra iller bazında kıstılamaların kaldırılmaya başlanacak olması özellikle de düğün, nişan yapacaklar ve özel günlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Peki altın fiyatları son durumu ne? Gram altının fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi? sorularının cevaplarını yatırımcı merak ediyor. İşte 25 Şubat 2021 Perşembe gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? sorularının cevabı ile altın fiyatları son dakika haberleri.