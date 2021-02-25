Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın kaç para? 25 Şubat altın fiyatları düşer mi?
Dolar kurunun yeniden hareketlenmeye başlaması sonrası altın fiyatları merak edilmeye başlandı. 1 Mart’tan sonra iller bazında kıstılamaların kaldırılmaya başlanacak olması özellikle de düğün, nişan yapacaklar ve özel günlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Peki altın fiyatları son durumu ne? Gram altının fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları ne olacak? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi? sorularının cevaplarını yatırımcı merak ediyor. İşte 25 Şubat 2021 Perşembe gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? sorularının cevabı ile altın fiyatları son dakika haberleri.
Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti fakat yükseliş grafiği çok uzun sürmedi. Altın fiyatları hızlı düşüşün ardından yeni haftaya da 400 liranın üstünde başladı. Korona aşılarının da başarılı bir şekilde devam etmesi altın fiyatlarında hareketlenmelere neden olsa da uzmanlar kısa dönem için altın fiyatları düşmüş olsa da uzun dönemde planları yapanlar için altının kazançlı yatırım aracı olacağını dile getirmekte. Peki 25 Şubat 2021 Perşembe gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
GRAM ALTIN FİYATI
415,62
417,79
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
414,40
414,49
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.796,33
1.796,61
ÇEYREK ALTIN FİYATI
663,04
677,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.652,15
2.702,47
YARIM ALTIN FİYATI
1.321,93
1.355,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.652,15
2.702,47
ATA ALTIN FİYATI
2.757,12
2.828,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
227,75
275,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
376,13
404,68
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
6,48
6,49
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
27,99
28,02