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Yerel Ceyport Limanı'ndaki römorkörde yangın
Yerel

Ceyport Limanı'ndaki römorkörde yangın

Yeniakit Publisher
2023-11-18 14:17:00 -
Ceyport Limanı'ndaki römorkörde yangın

Tekirdağ'da bulunan Ceyport Limanındaki römorkörden çıkan yangında bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Ceyport limanındaki bir römorkörde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle römorkörde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden liman personeli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, römorkördaki yangını söndürürken içeride baygın halde bulunan liman personeli F.K. itfaiye ekiplerince olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilenen F.K. hastaneye kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 
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