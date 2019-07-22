Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını bildirildi. Haberin ardından Ceylanpınar nerededir sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...

Ceylanpınar nerededir?

Ceylanpınar, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Şanlıurfa ilinin yaklaşık 81 bin nüfuslu bir ilçesidir. Ceylanpınar ilçesi, Şanlıurfa'nın ilçelerinden kuzeyde Viranşehir, batıda Eyyübiye, Harran ve Akçakale ilçeleriyle birlikte doğuda da Mardin'in Kızıltepe ilçesiyle komşudur ve Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçelerindendir. İl merkezinden uzaklığıysa ~ 140 km'dir.