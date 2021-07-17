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Spor Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kimdir mesleği nedir?
Spor

Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kimdir mesleği nedir?

Ceyhun Kazancı mesleği kariyeri | Beşiktaş Futbol AŞ’nin yeni genel müdürünün Ceyhun Kazancı olduğu açıklandı. Peki, Ceyhun Kazancı kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 13:28:00 -
Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kimdir mesleği nedir?

Beşiktaş Futbol AŞ’nin genel müdürlüğüne Ceyhun Kazancı getirildi. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada “Kulübümüzün Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Ceyhun Kazancı getirilmiştir. Şirketimize önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ceyhun Kazancı, BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapacak ve Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü’ne (CEO) raporlayacaktır. Futbol takımımızla birlikte nice başarılara imza atacağına inandığımız Ceyhun Kazancı’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz” denildi?

Ceyhun Kazancı kimdir? Ceyhun Kazancı kimdir mesleği nedir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Ceyhun Kazancı, lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Beşiktaş'ın yeni futbol direktörü Ceyhun Kazancı, 2016 yılından beri Passolig Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

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