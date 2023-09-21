Ceyhun Kazancı dünyaya ilan etti: Deli saçması...

Beşiktaş'a transfer olduktan hemen sonra gönderilmesi gündeme gelen Jean Onana için Beşiktaş’ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan açıkama geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana beklentileri karşılayamadı. Bonservisine 4 milyon Euro ödenen Onana’nın başlangıcı umulduğu gibi olmadı. Kartal'ın kadroya sadece kısa süre önce katılmasına rağmen Onana’ya kulüp aradığı öne sürülmüştü.

Bu süreçte İtalyan ekiplerinden Genoa, 23 yaşındaki ön liberoyla ilgilenmişti. Fakat o dönem bu transfer gerçekleşmeyince genç oyuncu Siyah-Beyazlılar'da kalmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu performansıyla yetersiz gördüğü Kamerunlu oyuncu bir türlü göze giremedi.

Onana bu sezon 6 maçta sadece 109 dakika sahada kalabildi. Bu süreçte en çok ağırlığıyla eleştirilen genç oyuncu 1 asist yapma başarısı gösterdi.

CEYHUN KAZANCI: DELİ SAÇMASI

Lens’ten transfer edilen Onana’yla ilgili olarak ortaya atılan iddialara, Beşiktaş’ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı’dan yanıt geldi. Kazancı, “Kulübün yanlış Onana’yı transfer ettiği iddiası deli saçması! Hem oyuncuyu, hem de kulübü aşağılayan yaklaşımlar... Onana’ya Burak Yılmaz’ın Fransa’dan ‘tanıyorum’ diyerek referans olduğu da doğru değil. Onana, scout ekibinin önerdiği adaylardan biriydi, hocayla beraber seçildi ve transfer edildi” ifadelerini kullandı.

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