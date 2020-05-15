Ceyhan’ın çehresi değişiyor

Ceyhan Belediyesi ilçenin siluetini bozan yapıları restore etmek için harekete geçti.Ceyhan’ın en yüksek binası restore ediliyor.

Ceyhan’da 1997 yılında yapımına başlanan ve 23 yıldır bakım yapılmadığı için köhne bir hal alan, içinde Ceyhan Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, Ceyhanspor Kulübü’nün ve spor kurslarının bulunduğu hizmet binası tadilata alındı.

Burhaniye Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunun ve içinde bulunan market, dershane ve spor kulüpleri nedeniyle özellikle gençlerin uğrak yeri olan binanın atıl alanlarının işlevsel hale gelmesi ve ilçenin siluetini bozan dış cephesinin yenilenmesi için çalışmalar başladı.

İlçenin En Yüksek Binası Yenileniyor

İlçe halkı tarafından sevinçle karşılanan yenileme çalışması hakkında bilgi veren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; “Ceyhan, 160 bin nüfusu ile ülkemizin birçok ilinden daha büyük bir potansiyele sahip, kaynaklarıyla ülke ekonomisinde öncü bir ilçedir. Ceyhan’a layık olduğu şehir görüntüsünü bir an evvel kazandırmak için yenileme çalışmaları başlattık. 23 yıldır hiçbir yenileme yapılmayan hizmet binamızı yeniliyoruz. Binanın, içinde Gençlik Eğitim Merkezi’mizin bulunduğu kısımlarını öğrencilerimizin rahatlıkla eğitim alabilmeleri için daha önce yenilemiştik. Şimdi de 10 kattan oluşan hizmet binamızın tamamını yeniliyoruz. İlçenin merkezinde bulunması ve Ceyhan’ın en yüksek binası olması nedeniyle bu binanın yenilenmesini ve hemşehrilerimize yakışır bir hizmet binası haline gelmesini çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.