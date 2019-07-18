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Ceyhan Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı devam eden 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesinin tamamlanarak vatandaşların hizmete sunulması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
Ceyhan Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yapımı devam eden 250 yataklı Ceyhan Devlet Hastanesinin tamamlanarak vatandaşların hizmete sunulması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini söyledi.


Vali Demirtaş, yapım çalışmaları devam eden Ceyhan Devlet Hastanesini yerinde inceledi.


Hastanede yapılan çalışmalarda gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, inceleme ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Adana’nın her bir noktasını en kaliteli, etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmetleriyle buluşturma hususunda çalışmaların devam ettirileceğini dile getirdi.


“Önce insan” şiarıyla devletin sağlık sektöründe son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Demirtaş, 92 ayakta tedavi polikliniği, 7 ameliyathanesi, 14 hemodiyaliz cihazı, genel acil servisi, 26 erişkin ve 14 yeni doğan yoğun bakım yatağı ile Ceyhan Devlet Hastanesinin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmete sunulması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğini vurguladı.


Vali Demirtaş’ın inceleme gezisine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:45
  1. doğa

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