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Ekonomi Çevreyi korumak için 5 yılda 163,2 milyar lira harcandı
Ekonomi

Çevreyi korumak için 5 yılda 163,2 milyar lira harcandı

Türkiye'de 2015-2019 döneminde çevrenin korunması faaliyetlerine harcanan para yüzde 52 arttı - Çevre koruma harcamalarında en büyük payı "atık" ve "atık su" yönetimleri alırken, bunları sırasıyla "biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması" ile "kalitesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:03:45 -
Çevreyi korumak için 5 yılda 163,2 milyar lira harcandı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye, son yıllarda çevrenin korunması amacıyla birçok projeyi hayata geçirirken, 2015-2019 döneminde harcanan tutar yüzde 52 artışla 163,2 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, çevreyi korumak için yapılan harcama 5 yılda kademeli olarak yükseldi. 2015-2019 döneminde bu çalışmalara ayrılan tutar yüzde 52 arttı. Bu dönemde söz konusu faaliyetler için ülke kaynaklarından 163 milyar 178 milyon 952 bin 141 lira ayrıldı.

Çevre koruma harcamalarında en büyük payı "atık" ve "atık su" yönetimleri alırken, bunları sırasıyla "biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması" ile "kalitesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi.

Atık yönetimine 2015'te 12,7 milyar lira harcanırken, geçen yıl sonu itibarıyla bu tutar yüzde 40 artışla 17,8 milyar liraya yükseldi. 5 yıllık dönemde atık yönetimi için 78,4 milyar lira harcama yapıldı. Bu tutar, çevre korumasına yapılan toplam harcamaların yarısına yaklaştı.

Aynı dönemde atık su yönetimine yaklaşık 60 milyar lira ayrılırken, bu tutar da toplam harcamaların yüzde 37'sine karşılık geldi. Böylece atık ve atık su yönetimi faaliyetlerine toplam çevre koruma bütçesinin yüzde 85,5'i kadar para harcandı.

Söz konusu 5 yıllık dönemde biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması için 9,5 milyar lira, toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi için de 5,7 milyar lira harcama yapıldı.

- Ar-Ge harcamaları yüzde 75 arttı

Çevrenin daha iyi korunabilmesi için Ar-Ge çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda 5 yılda 957,3 milyon lira kaynak aktarıldı. 2015'te 124,1 milyon lira olan Ar-Ge harcamaları, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 76 artarak 218 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan bu dönemde radyasyona karşı koruma harcamalarında da düzenli atış gerçekleşti. Bu alana 2015'te 5,2 milyon lira ayrılırken bu tutar 2019'da yüzde 59 artışla 8,2 milyon liraya yükseldi. 2015-2019 döneminde bu alana toplamda 35,1 milyon lira harcandı.

Yıllara göre çevreyi koruma faaliyetlerine yapılan harcama şöyle (Türk lirası):

Harcama yapılan alanlar/ Yıllar

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Dış ortam havasını ve iklimi koruma

341.655.419

363.499.519

571.057.686

760.672.561

1.139.067.476

3.175.952.660

Atık su yönetimi

9.397.918.290

10.351.165.560

11.932.206.452

13.467.386.877

14.511.268.360

59.659.945.539

Atık yönetimi

12.671.763.866

13.054.120.220

16.937.123.625

17.964.875.179

17.755.313.261

78.383.196.151

Toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi

723.835.013

935.608.339

1.155.637.382

1.381.201.847

1.473.504.504

5.669.787.085

Gürültü ve vibrasyonun azaltılması

12.418.350

12.719.730

15.363.891

15.990.352

15.657.595

72.149.918

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması

1.299.789.178

1.624.200.671

2.179.895.445

2.609.921.078

1.833.116.293

9.546.922.665

Radyasyona karşı koruma

5.182.424

5.960.876

7.883.559

7.891.579

8.230.302

35.148.740

Araştırma ve geliştirme

124.096.557

162.222.903

205.762.668

247.214.165

217.983.249

957.279.541

Diğer çevre koruma harcamaları

725.264.418

893.406.790

1.170.468.479

1.466.487.782

1.422.942.373

5.678.569.843

Toplam

25.301.923.514

27.402.904.608

34.175.399.186

37.921.641.420

38.377.083.414

163.178.952.141

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