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Yerel 'Çevreyi kirletmeyin' uyarısı yapınca bıçakladılar
Yerel

'Çevreyi kirletmeyin' uyarısı yapınca bıçakladılar

Tunceli'de, sigara izmaritlerini ve çöplerini yere atan kişiyi uyaran 2 kişi, bıçaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 02:24:00 -
'Çevreyi kirletmeyin' uyarısı yapınca bıçakladılar

Olay, akşam saatlerinde Seyit Rıza Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gezmeye gelen bir kişi, parkta bulunduğu sırada sigara izmaritini ve elinde çöpleri yerlere saçtı. Durumu gören 2 kişi, çöplerini etrafa saçan kişiyi uyardı. Bunun üzerine sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, etrafa çöp saçan kişi, kendisine uyarıda bulunan 2 kişiyi bacağından ve kolundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ise olayın şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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