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Çevreye uydudan koruma kalkanı

Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan 930 kamyonu, damper hareketlerine hassas GPS cihazı ile takip altına alan Büyükşehir Belediyesi, atıkları kaçak bırakan 11 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 807 bin 892 TL para cezası kesti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Çevreye uydudan koruma kalkanı

Hafriyat ve inşaat atığı taşıyan 930 kamyonu, damper hareketlerine hassas GPS cihazı ile takip altına alan Büyükşehir Belediyesi, atıkları kaçak bırakan 11 kişi ve kuruluşa toplam 1 milyon 807 bin 892 TL para cezası kesti.


Bursa’nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirletici unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi’nce 32 adet hafriyat depolama, 5 adet ziraî maksatlıdepolama, 7 adet proje kapsamında dolgu alanı, 8 adet geri kazanım kırma eleme tesisi ve 5 adet nebati toprak geri kazanım tesisi oluşturuldu. Alt ve üst yapı çalışmaları sonucu oluşan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve asfalt atıkları öncelikli olarak kaynağında değerlendirilirken, artan atıklar yine öncelikli olarak geri kazanım tesislerine yönlendirilerek hafriyat depolama sahalarında bertaraf ediliyor.


Hafriyat taşıyan araçların Büyükşehir Belediyesi’nden ‘hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi’ alması gerekirken, bu belgeyi almak isteyenlerin ise araç takip sistemine girmesi gerekiyor. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine karşı hassas GPS cihazı taktırılması mecburiyeti getirilirken, bugüne kadar 930 adet kamyon GPS’le takibe alındı. Gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen kişilere 72 bin 197 TL ve firmalara da 216 bin 591 TL para cezası kesiliyor. Bu yılın ilk 8 ayında kaçak döküm yaptıkları tespit edilen 11 kişi ve firmaya toplam 1 milyon 807 bin 892 TL para cezası kesildi.


Taviz yok


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin sürdürülebilir olması için yatırımlar kadar, korumaya yönelik faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi. Çevre konunda sadece belediyelere değil, 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Hafriyat atıkları da nüfusu 3 milyonu aşan şehrimizin önemli meselelerinden biri. Yeterli depolama alanlarımızı oluşturduk. Bu alanların dışına yapılan kaçak dökümlerle ilgili denetimlerimiz de aralıksız sürüyor. Bu yıl içinde 680 denetim gerçekleştiren ekiplerimiz, hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları da denetimlerini aralıksız sürdürüyor” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
  1. doğa

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